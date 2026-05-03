Vapore e vigneti | il viaggio storico tra Trieste e Sacile nel 2026

Nel 2026, un percorso storico collega Trieste e Sacile, attraversando vigneti e paesaggi ricchi di tradizione. Durante il viaggio, si potrà vivere l’esperienza di spostarsi a bordo delle carrozze Centoporte degli anni Trenta, conosciute per il loro stile d’epoca. La degustazione gratuita, inclusa nel biglietto, si svolge in una location specifica lungo il percorso, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaporare prodotti locali.

? Cosa scoprirai Come si vive il viaggio sulle carrozze Centoporte degli anni Trenta?. Dove si svolgerà la degustazione gratuita inclusa nel biglietto?. Quanto costa il viaggio completo tra Trieste e Sacile per i bambini?. Perché questo treno a vapore punta a valorizzare i vigneti friulani?.? In Breve Biglietti andata e ritorno a 15 euro per adulti e 7,50 per bambini.. Percorso include visita guidata a Sacile e degustazione presso Tenuta Vistorta.. Trasporto gratuito per biciclette tramite apposito bagagliaio d'epoca del convoglio.. Iniziativa promuove il turismo sostenibile tra Trieste e il fiume Livenza.. Il 17 maggio 2026 il Treno dei Giardini collegherà Trieste e Sacile attraverso un itinerario ferroviario storico che attraversa le campagne del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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