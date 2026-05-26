Aosta à Vélo ha visto la partecipazione di 26 ciclisti impegnati in una corsa che promuove la prevenzione sanitaria attraverso l’attività fisica. La gara si è svolta su sentieri sterrati nella valle. Le domande principali riguardano il ruolo della bicicletta come strumento di prevenzione e chi ha guidato i partecipanti lungo il percorso. La manifestazione ha un obiettivo di sensibilizzazione sulla salute attraverso l’uso della bicicletta.

? Domande chiave Come può la bicicletta diventare uno strumento di prevenzione sanitaria?. Chi ha guidato i partecipanti tra i sentieri sterrati della valle?. Come è stato garantito il percorso inclusivo per una persona autistica?. Quali sono le prossime tappe del calendario estivo per i ciclisti?.? In Breve Partecipazione di 46 iscritti tra le uscite del 18 aprile e del 24 maggio.. Supporto tecnico di Elisa Dalle, Matteo Polo e Mauro Olivero per le e-bike.. Interventi nutrizionali di Caterina Ciancamerla e Alice Brillo durante i percorsi.. Prossimo appuntamento il 13 giugno con itinerario verso il castello di Quart.. Ventisei partecipanti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta à Vélo: 26 ciclisti in testa alla sfida per la salute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valle d’Aosta: fiaccola e ciclisti per il Memorial Day 2026Giovedì prossimo, la fiaccola del Memorial Day 2026 attraverserà le valli valdostane, partendo da un punto di partenza ancora da definire.

26 giovani ciclisti: la stagione della Cavriago parte forteVenerdì sera nella sala civica di Cavriago si è svolta la presentazione ufficiale della stagione agonistica della Ciclistica Cavriago Asd, con la...