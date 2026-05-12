Valle d’Aosta | fiaccola e ciclisti per il Memorial Day 2026
Giovedì prossimo, la fiaccola del Memorial Day 2026 attraverserà le valli valdostane, partendo da un punto di partenza ancora da definire. Durante il percorso verso Courmayeur, saranno presenti diversi corpi dello Stato, coinvolti in varie tappe lungo il tragitto. Numerosi ciclisti si uniranno alla celebrazione, accompagnando la fiaccola in questa giornata dedicata alla memoria. La manifestazione prevede anche la partecipazione di cittadini e volontari lungo il percorso.
? Domande chiave Chi guiderà la fiaccola tra le valli valdostane giovedì prossimo?. Quali corpi dello Stato parteciperanno al percorso verso Courmayeur?. Dove si svolgerà l'omaggio finale dedicato alle vittime del dovere?. Come può la donazione di sangue trasformarsi in un gesto civile?.? In Breve Partenza ore 8.15 dalla Questura di Aosta con fiaccola e ciclisti.. Passaggio a Courmayeur per omaggio al cippo del 9 luglio 1965.. Cerimonia alle 11.45 presso il monumento dedicato a Erik Mortara.. Chiusura a Quart con studenti della scuola Comunità Montana Monte Emilius 2.. Il prossimo giovedì 14 maggio la Valle d’Aosta celebrerà il 340 anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio attraverso il Memorial Day 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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