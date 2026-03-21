26 giovani ciclisti | la stagione della Cavriago parte forte

Venerdì sera nella sala civica di Cavriago si è svolta la presentazione ufficiale della stagione agonistica della Ciclistica Cavriago Asd, con la partecipazione di 26 giovani ciclisti. L'evento ha visto protagonisti gli atleti e gli allenatori, che hanno illustrato il programma di gare e le prime uscite previste per i mesi a venire. La sala era decorata con i colori bianco e rosso, che hanno fatto da sfondo alla cerimonia.

Nella sala civica del Comune di Cavriago, tra i colori bianco e rosso che hanno dominato la scenografia dell’evento, si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione agonistica della Ciclistica Cavriago Asd. Ventisei giovani atleti, suddivisi nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi, sono stati presentati al pubblico insieme ai loro direttori sportivi e ai collaboratori tecnici. La società, attiva dal 1979 lungo Via Bassetta, ha ribadito l’impegno per lo sviluppo dello sport giovanile, ponendo al centro valori come l’impegno personale e il rispetto verso gli avversari. L’incontro ha la presenza di autorità regionali e locali, tra cui Giammaria Manghi per la Regione, Marco Guidetti come presidente della Federciclismo provinciale e Franco Chini nel ruolo di vicepresidente del comitato regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 26 giovani ciclisti: la stagione della Cavriago parte forte Articoli correlati Golf. Via alla stagione sul green: parte forte CavazziniHa preso ufficialmente il via domenica scorsa la stagione agonistica del Cus Ferrara Golf. Cuori 3, recensione dei primi episodi: una terza stagione che parte forteDelia e Alberto tornano in prima serata su Rai 1 insieme a tutti gli altri protagonisti di Cuori che, in questa terza stagione devono fare i conti... Contenuti utili per approfondire 26 giovani ciclisti la stagione della... Argomenti discussi: Società Ciclistica Cavriago, 45 anni di giovani e sport: al via la stagione 2026. La Ciclista Cavriago pronta a mettersi in sellaLa società ha presentato tutte le squadre in Comune in vista della partenza della stagione agonistica: Priorità ai valori dello sport ... ilrestodelcarlino.it Quattrocento giovani ciclisti pronti per il secondo Gran Premio di Cadelbosco Sopra. VIDEOREGGIO EMILIA – Quattrocento giovani ciclisti pronti a contendersi il secondo Gran Premio di Cadelbosco Sopra. Domenica, la cittadina della nostra provincia si prepara ad ospitare una giornata all’ins ... reggionline.com