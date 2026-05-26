Anziano truffato con il raggiro del finto carabiniere a Modena convinto a consegnare gioielli | l' epilogo
Un anziano di 76 anni è stato truffato a Modena da un uomo che si è finto un carabiniere, convincendolo a consegnare gioielli. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per rapina aggravata. I vicini hanno bloccato il sospetto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vittima non ha riportato ferite.
Un finto Carabiniere è stato arrestato per rapina aggravata ai danni di un anziano: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Modena il 21 maggio. Un uomo di 27 anni è stato fermato dopo aver sottratto gioielli a un 76enne, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine. Un arresto a Modena Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 21 maggio si è consumato un episodio di rapina aggravata ai danni di un anziano residente a Modena. La vittima, un uomo di 76 anni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è presentato come Carabiniere. L’uomo ha chiesto di poter... 🔗 Leggi su Virgilio.it
TRUFFA DEL FINTO INCIDENTE, 86ENNE CONSEGNA 23MILA EURO DI GIOIELLI | 02/03/2026
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