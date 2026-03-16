A Ferrara, un uomo di 37 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver truffato un anziano fingendosi un carabiniere e poi fuggendo a bordo di un'auto rubata. L’arresto è avvenuto a conclusione di un inseguimento che si è esteso fino a Bologna. L’individuo è stato tratto in custodia con l’accusa di truffa aggravata.

Un arresto con restituzione del bottino, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Ferrara, dove un uomo di 37 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un anziano. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 4 marzo 2026, quando i militari hanno individuato e bloccato il responsabile dopo un inseguimento tra Ferrara, Poggio Renatico e Bologna. Anziano truffato a Ferrara Il pedinamento e l’arrivo a Poggio Renatico Il raggiro ai danni dell’anziano L’inseguimento e l’arresto a Bologna La convalida dell’arresto e le raccomandazioni dell’Arma Anziano truffato a Ferrara Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione ha preso il via intorno alle 11 di mercoledì 4 marzo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Truffa un anziano a Ferrara con il raggiro del finto carabiniere e fugge su un'auto rubata, arrestato 37enne

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