Barga 20enne tenta di truffare un anziano con il raggiro del finto carabiniere ma viene smascherato | i fatti

Un ventenne egiziano è stato arrestato a Barga dopo aver tentato di truffare un anziano con il metodo del finto carabiniere. L’uomo è stato scoperto e fermato dai Carabinieri prima che potesse portare a termine la truffa. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze per l’anziano coinvolto. La vicenda è stata resa nota attraverso i dettagli forniti dalle autorità locali.

Un tentativo di truffa ai danni di un anziano è stato sventato in Garfagnana: un giovane egiziano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo dopo aver cercato di raggirare un uomo di 90 anni nel comune di Barga (Lucca). L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dalla stessa vittima, ha permesso di bloccare il responsabile prima che il reato venisse portato a termine. Tentata truffa a Barga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, si tratta del secondo episodio di truffa ai danni di persone anziane registrato in Garfagnana dall’inizio dell’anno. Anche in questa occasione, la risposta rapida e coordinata dei militari ha impedito che il piano criminoso andasse a buon fine.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Barga, 20enne tenta di truffare un anziano con il raggiro del finto carabiniere ma viene smascherato: i fatti Truffa un anziano a Ferrara con il raggiro del finto carabiniere e fugge su un'auto rubata, arrestato 37enneUn arresto con restituzione del bottino, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Ferrara, dove un uomo di 37 anni è stato... Venezia, truffe agli anziani: arrestato un 20enne dopo il raggiro del “finto Carabiniere”La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 20 anni, di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata...