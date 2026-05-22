Nella zona di Lambrate, un'auto è stata trovata parcheggiata nel piazzale di un supermercato Lidl dopo aver investito due anziane. Le vittime sono state colpite mentre attraversavano e sono state soccorse sul posto. La vettura coinvolta è risultata essere nel parcheggio del negozio poco dopo l'incidente, ma il conducente si è dato alla fuga. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle modalità con cui l'auto si trovasse lì e come sia stato possibile all’autista allontanarsi dopo l’impatto.

? Domande chiave Chi ha segnalato l'auto nel parcheggio del supermercato?. Come ha fatto il conducente a fuggire dopo l'impatto?. Quali sostanze hanno trovato gli agenti nel sangue dell'uomo?. Perché l'indagato ha chiamato la madre subito dopo la fuga?.? In Breve Alcol 1,99 gl e cocaina rilevati nei test su Giorgio Piazzolla.. Auto rinvenuta alle 22:20 nel parcheggio Lidl di via Ornato.. Vittime Alfonsa Curiale e Filomena, entrambe di 70 e 75 anni.. Arresto disposto dal PM Paolo Nicola Filippini al carcere San Vittore.. Mercoledì notte, intorno alle 21:30, Giorgio Piazzolla ha investito due donne anziane in via Carnia a Lambrate, provocando il decesso di Alfonsa Curiale mentre la sorella Filomena veniva trasportata al pronto soccorso di Niguarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lambrate, investe due anziane e fugge: l’auto è nel parcheggio Lidl

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Investe con lo scooter due anziane a piedi: una è gravissimaCASCINA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (29 aprile) lungo la via Tosco-Romagnola nel comune di Cascina.

Investe più volte con l'auto la zia nel parcheggio dell'ospedale e poi si scatena una rissaCaos poco prima delle ore 14 nello spazio antistante l'accettazione dell'ospedale di Pescara dove, in base alle prime informazioni, una donna di 32...

Milano, ubriaco investe due anziane sorelle: una è morta, l’altra è in gravi condizioni. Arrestato un 39enneMILANO (ITALPRESS) – Investimento mortale nella notte in via Carnia a Milano, dove due sorelle classe 1951 e 1956, sono state falciate da parte di ... ilnordestquotidiano.it

Milano, ubriaco investe due anziane sorelle sulle strisce: una muore, l'altra in gravi condizioniIl conducente aveva un tasso alcolico 4 volte oltre il consentito. Il dramma in via Carnia, non si è fermato a prestare soccorso ... rainews.it