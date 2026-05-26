Anziana soffocata e uccisa per il consulente di parte | E' morta d' infarto

Una donna di una certa età è stata trovata morta, con un sospetto di soffocamento. Il consulente di parte ha dichiarato che la causa della morte sarebbe stata un arresto cardiaco, presumibilmente scatenato dallo shock provocato dall’aggressione. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente, senza ancora confermare ufficialmente le cause. La vittima è stata trovata senza vita in casa, con evidenti segni di violenza.

“La causa della morte è stata causata da un arresto cardiaco, forse conseguenza dello shock per l’aggressione subita”. E’ quanto dichiarato dal medico legale Raffaele Landi nel processo a Mario Cristiano che lo vede imputato per l'omicidio della settantatreenne Anastasia Spinello, avvenuto il 18. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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