Omicidio Mollicone la consulente ricostruisce le ultime ore di Serena | E' morta soffocata

Durante l’udienza nel processo di secondo grado sull’omicidio di Serena Mollicone, la consulente ha riferito che la ragazza sarebbe morta per asfissia, non a causa di un colpo alla testa come ipotizzato in passato. La professoressa Cristina Cattaneo ha spiegato che la morte è avvenuta attraverso una “lenta e spietata asfissia” nelle ultime ore di vita della vittima. La testimonianza si inserisce nel dibattimento contro l’ex comandante della stazione dei carabinieri e il suo figlio.

Serena Mollicone sarebbe morta non per un colpo alla testa ma per una “lenta e spietata asfissia”. Lo ha ribadito la professoressa Cristina Cattaneo sentita dinanzi alla corte d’assise d’Appello nel processo “bis” all’ex comandante della stazione carabinieri di Arce Franco Mottola, di suo figlio.🔗 Leggi su Casertanews.it Caso Serena Mollicone: la tesi choc sulla morte di Santino Tuzi Notizie correlate Omicidio Serena Mollicone, la medica legale Cattaneo: “Morta soffocata dopo forte trauma cranico”Cristina Cattaneo ha ribadito nel processo di secondo grado bis la sua superperizia: che Serena Mollicone è stata uccisa per un'asfissia meccanica... Omicidio Mollicone, Tersigni in aula: "Tuzi mi disse di aver visto Serena entrare in caserma"L'ex comandante della caserma dei carabinieri di Fontana Liri ha potuto finalmente riferire in aula l'importante confidenza fatta dal brigadiere il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto di Arce, consulente 'Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico'; Caso Mollicone, la superperizia riporta al centro la morte per soffocamento; Serena Mollicone, la consulente: La frattura sul cranio coincide con la lesione sulla porta della caserma; Omicidio Mollicone, esperti a confronto sulla morte del brigadiere Tuzi. Serena Mollicone, il perito spiega com’è morto Santino Tuzi: È omicidio, sangue sulle mani e pistola pulitaIl consulente Dario Sangermano ha illustrato la perizia balistica sulle foto del luogo del ritrovamento di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida e ... fanpage.it Omicidio Serena Mollicone, il passaggio della consulenza che può cambiare il processoNel processo d’appello bis sull’omicidio di Serena Mollicone, Cristina Cattaneo conferma: asfissia meccanica dopo trauma cranico e colluttazione. ilquotidianodellazio.it Omicidio Serena Mollicone, la medica legale Cattaneo “Morta soffocata dopo forte trauma cranico” https://fanpa.ge/PZsvi - facebook.com facebook La superperizia che fu decisiva per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, è arrivata in aula nel corso del processo di secondo grado bis, davanti alla terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di R x.com