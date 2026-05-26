Un incendio ha coinvolto l’abitazione di un’anziana di 86 anni, che ha riportato ustioni gravissime. La donna è stata trovata avvolta dalle fiamme e trasportata in ospedale in condizioni critiche. L’incendio si è verificato all’interno della sua casa e le cause sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. La donna si trova in prognosi riservata.

Tempo di lettura: 2 minuti Un dramma terribile ha sconvolto la comunità di Avellino: Un’anziana donna di 86 anni si trova ora a lottare tra la vita e la morte a causa delle gravissime ustioni riportate in seguito a un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Il tragico episodio si è consumato in un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via Acciani. Secondo le primericostruzioni e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, il rogo non sarebbe scaturito da un incidente domestico fortuito: l’anziana, infatti, si sarebbe cosparsa di alcol prima di darsi fuoco, venendo immediatamente avvolta dalle fiamme che hanno poi parzialmente interessato i locali della casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anziana di 86 anni avvolta dalle fiamme: è gravissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Incendio a Pontinia, auto avvolta dalle fiammeNella serata di ieri, sabato 23 maggio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Pontinia, in provincia di Latina.

Incendio sulla Pontina: automobile avvolta dalle fiammeMercoledì 11 marzo, intorno alle 17:30, un incendio si è verificato sulla via Pontina in direzione Roma.

Temi più discussi: Laura a 86 anni vive in auto, l’appello: Datemi una casa; Padova, 86enne dorme in auto: Vive nel parcheggio, la sua macchina è sempre piena di cose; Vede un'anziana sul bus, la segue, la aggredisce e la rapina sotto casa: arrestato 55enne; Rapinò un’anziana nell’androne di casa a Castelletto, arrestato.

RT @sconnesso_: Padre ucciso davanti al figlio di 11 anni Stupro a una anziana di 86 anni ricoverata in Poliziotti picchiati da uno… x.com

San Fruttuoso: scatta la petizione per chiedere più sicurezza: Domenica hanno rapinato un anziano di 86 anniRaccolta firme in piazza Martinez dopo risse, rapine e furti alle auto: Più controlli e meno degrado, ma non è una battaglia contro i minori non accompagnati ... genovatoday.it

Rapinò un’anziana nell’androne di casa a Castelletto, arrestatoL’eccessiva sicurezza dell’uomo ha permesso ai detective di identificarlo e di chiedere al gip una misura cautelare: dopo la rapina aveva pagato il conto al ... ilsecoloxix.it