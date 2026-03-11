Incendio sulla Pontina | automobile avvolta dalle fiamme

Mercoledì 11 marzo, intorno alle 17:30, un incendio si è verificato sulla via Pontina in direzione Roma. Un’automobile è stata avvolta dalle fiamme, attirando l’attenzione dei passanti e dei soccorritori sul luogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna altra autovettura o persona è risultata coinvolta nell’incidente.

Incendio sulla via Pontina dove un'automobile è stata avvolta dalle fiamme mercoledì 11 marzo. Il fatto è accaduto intorno alle 17:30 in direzione Roma.Per cause in corso di aggiornamento, il veicolo - una Mini Cooper - è stato ricoperto dalle lingue di fuoco nel punto tra Castel Romano e.