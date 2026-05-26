Antonino Casano la sala dello Juventus club di Ronciglione intitolata al tifoso morto a 42 anni | Per sempre con noi

La sala dello Juventus club di Ronciglione è stata intitolata ad Antonino Casano, conosciuto come Tonino, deceduto improvvisamente a 42 anni. La cerimonia si è svolta recentemente, con la dedica ufficiale che celebra la memoria del tifoso scomparso. La sala ora porta il suo nome, rimanendo un segno tangibile della sua presenza tra i membri del club.

La sala dello Juventus club di Ronciglione porta ufficialmente il nome di Antonino Casano, per tutti Tonino, morto prematuramente e improvvisamente a 42 anni. Quella vissuta domenica 24 maggio è stata una giornata di ricordo, commozione e grande affetto per rendere omaggio all'appassionato tifoso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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