Amar Kudin in Questura la sala dedicata al poliziotto morto a 32 anni nell' incidente tra due volanti | Sosteneva sempre tutti

Il 18 novembre di due anni fa, un poliziotto di 32 anni, originario di Paese e appassionato di rugby, ha perso la vita in un incidente tra due veicoli della polizia. La Questura ha dedicato una sala speciale al poliziotto scomparso, ricordandolo come una persona che sosteneva sempre gli altri. La sua morte ha suscitato commozione tra colleghi e familiari, che lo hanno ricordato come un uomo disponibile e generoso.

PAESE (TREVISO) - Era il 18 novembre di due anni fa quando Amar Kudin, 32enne poliziotto e rugbista delle Fiamme Oro originario di Paese è rimasto vittima di un tragico scontro tra volanti nel quartiere di Primavalle, a Roma, dov’era in servizio. Ed è proprio al distretto di Primavalle che la questura di Roma ha inaugurato, nei giorni scorsi, una sala (la sala d’attesa del commissariato) intitolata proprio all’agente scelto della polizia di Stato. Non poteva mancare all’evento la mamma di Amar, Vesna che, con la voce rotta dalla commozione, ha ricordato con toccanti parole il figlio: «Quando vedo la divisa, che sia polizia di Stato, che...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Amar Kudin, in Questura la sala dedicata al poliziotto morto a 32 anni nell'incidente tra due volanti: «Sosteneva sempre tutti» Notizie correlate Leggi anche: Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente Roma: distretto polizia Primavalle dedica sala alla memoria dell’agente Amar KudinEra l’alba del 18 novembre 2024 quando Amar Kudin, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il XIV distretto Primavalle, a Roma, perse... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente; Primavalle: intitolata una sala del distretto alla memoria dell’agente scelto della Polizia di Stato Amar Kudin.; Roma | distretto polizia Primavalle dedica sala alla memoria dell’agente Amar Kudin. Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidenteUn momento di commozione e ricordo. Un appuntamento per non dimenticare Amar Kudin, il poliziotto morto a 32 anni in un incidente stradale il 18 novembre del 2024 mentre era in servizio su una volante ... romatoday.it Roma: distretto polizia Primavalle dedica sala alla memoria dell’agente Amar KudinLa cerimonia di intitolazione in memoria di Amar Kudin, agente della Polizia di Stato, si è svolta oggi a Roma. romadailynews.it Il ricordo è importante https://www.romatoday.it/cronaca/amar-kudin-cerimonia-sala-attesa-primavalle.html #poliziastradale #fblifestyle #turnodinotte #repartomobile #pernondimenticare #Carabinieri #cops #volanti #policelivesmatter #policeofficer #guardiadifi - facebook.com facebook Amar Kudin, una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente ift.tt/mChikp8 x.com