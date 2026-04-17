Amar Kudin una sala del distretto intitolata a Primavalle al poliziotto morto in un incidente

Nel distretto di Primavalle, è stata inaugurata una sala dedicata ad Amar Kudin, il poliziotto deceduto a 32 anni in un incidente stradale il 18 novembre 2024 mentre era in servizio su una volante della questura di Roma. L’evento ha riunito colleghi e familiari, che hanno partecipato a un momento di ricordo per mantenere vivo il suo nome e la memoria della sua dedizione al servizio.

Un momento di commozione e ricordo. Un appuntamento per non dimenticare Amar Kudin, il poliziotto morto a 32 anni in un incidente stradale il 18 novembre del 2024 mentre era in servizio su una volante della questura di Roma. Nella mattinata di venerdì 17 aprile si è svolta presso il distretto.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Intitolata a Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitarioUn momento di ricordo e gratitudine per una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i colleghi. Sansepolcro, intitolata all’assistente sociale Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitarioArezzo, 11 marzo 2026 – Un momento di ricordo e gratitudine per una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i colleghi. Altri aggiornamenti Amar Kudin, l'arrivo alla camera ardente della mamma e dei familiari del poliziotto straziati dal doloreTREVISO - Sono arrivati poco prima delle 13 i familiari di Amar Kudin. La madre, una maschera di dolore, è stata sorretta da un collega della polizia che l'ha scortata dentro la casa funeraria dove ... ilgazzettino.it Amar Kudin: camera ardente nella caserma delle volanti per il poliziotto morto in un incidente stradale a RomaSarà allestita nella caserma Maurizio Giglio del reparto volanti della questura di Roma la camera ardente per l'ultimo saluto ad Amar Kudin, il poliziotto di 32 anni morto in servizio in un incidente ... romatoday.it