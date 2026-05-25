Dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026, si parla di un invito mancato a Antonella Elia per la festa organizzata dalla vincitrice, Alessandra Mussolini, prevista ai primi di giugno. Secondo quanto dichiarato, la conduttrice e alcune opinioniste sarebbero state invitate, ma non si sa se anche Elia riceverà l'invito. Nessuna conferma ufficiale su chi abbia ricevuto o meno l'invito alla festa.

Nei giorni scorsi Adriana Volpe si è fatta sfuggire che Alessandra Mussolini darà una festa, i primi di giugno, per festeggiare la sua vittoria al Grande Fratello Vip 2026 e avrebbe invitato tutti gli ex coinquilini, ma anche la conduttrice Ilary Blasi e le due opinioniste Lucarelli e Buonamici. I fan, saputa la notizia, si sono chiesti se Antonella Elia andrà al party visto nelle ultime interviste la showgirl continua a dirne di tutti i colori sulla Mussolini e ammette senza problemi di essere ancora furiosa per la mancata vittoria. La risposta è arrivata durante una diretta tra la Volpe e la Elia in cui Antonella, a domanda diretta, ha detto che non andrà. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, tensioni post-finale: il giallo dell’invito mancato ad Antonella Elia alla festa della Mussolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le tensioni post finale tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Notizie e thread social correlati

Alessandra Mussolini vince il GF Vip: Antonella Elia battuta in finaleNella serata finale del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è risultata vincitrice battendo Antonella Elia al televoto.

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaAlessandra Mussolini è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, mentre il reality sarà condotto senza Signorini.

Temi più discussi: GF Vip, Antonella Elia demolisce Alessandra Mussolini: Attrice? Non scherziamo; Grande Fratello Vip, il colpo di scena finale: la favorita è Antonella Elia ma i giochi sono ancora aperti. Occhio ad Alessandra Mussolini; Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane torna da Antonella Elia: lei prima lo insulta poi gli fa una promessa; Grande Fratello Vip, Antonella Elia in lacrime dopo l'aereo dei Fan: il messaggio che non si aspettava!.

La Casa del GF Vip 2026 arriva alla finale tra tensioni, accuse, una lite furiosa tra Raul e Renato, dubbi su Lucia e Raimondo che conquista il pubblico. Antonella Elia e Alessandra Mussolini invece le favorite | Da Rumors.it rumors.it/2026/05/19/gf-… x.com

Antonella Elia attacca ancora Alessandra Mussolini dopo la vittoria al GF Vip: Lei è falsaAntonella Elia attacca ancora Alessandra Mussolini dopo la finale del GF Vip 2026: accuse durissime, frecciate e parole senza filtri. rumors.it

Grande Fratello Vip 2026, intervista esclusiva ad Antonella Elia: Con Alessandra ho esagerato a volte ma mi sono sentita sotto pressione. Con Adriana Volpe ci siamo ...Abbiamo intervistato Antonella Elisa, reduce dal secondp posto del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ci ha raccontato. superguidatv.it