GF Vip 2026 tensioni post-finale | il giallo dell’invito mancato ad Antonella Elia alla festa della Mussolini

Da cinemaserietv.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026, si parla di un invito mancato a Antonella Elia per la festa organizzata dalla vincitrice, Alessandra Mussolini, prevista ai primi di giugno. Secondo quanto dichiarato, la conduttrice e alcune opinioniste sarebbero state invitate, ma non si sa se anche Elia riceverà l'invito. Nessuna conferma ufficiale su chi abbia ricevuto o meno l'invito alla festa.

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Nei giorni scorsi Adriana Volpe si è fatta sfuggire che Alessandra Mussolini darà una festa, i primi di giugno, per festeggiare la sua vittoria al Grande Fratello Vip 2026 e avrebbe invitato tutti gli ex coinquilini, ma anche la conduttrice Ilary Blasi e le due opinioniste Lucarelli e Buonamici. I fan, saputa la notizia, si sono chiesti se Antonella Elia andrà al party visto nelle ultime interviste la showgirl continua a dirne di tutti i colori sulla Mussolini e ammette senza problemi di essere ancora furiosa per la mancata vittoria. La risposta è arrivata durante una diretta tra la Volpe e la Elia in cui Antonella, a domanda diretta, ha detto che non andrà. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Le tensioni post finale tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

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