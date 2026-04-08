Antonella Elia contro Alessandra Mussolini | Credevo in lei mi ero affezionata ma è patetica e squallida

Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno avuto un confronto acceso in diretta televisiva, evidenziando un rapporto teso e complicato. Elia ha dichiarato di aver creduto in Mussolini e di essersi affezionata a lei, ma ha anche espresso critiche dure, definendo l’altra donna patetica e squallida. Le tensioni tra le due sono state evidenti e si sono manifestate pubblicamente in quell’occasione.

Il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai ai ferri corti e le due lo hanno dimostrato anche in diretta tv. Le due hanno avuto un acceso botta e risposta durante la puntata di martedì 7 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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