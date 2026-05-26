Antonella Clerici e il legame con Sant’Antonio | perché la conduttrice si chiama così

Notizia in breve

Antonella Clerici ha spiegato che il suo nome deriva dalla devozione verso Sant’Antonio, una figura a lei cara fin dall'infanzia. La conduttrice ha raccontato di aver scelto di portare quel nome in onore del santo, a cui era molto legata. La sua famiglia le ha trasmesso questa tradizione, che si riflette nel suo nome completo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi specifici di questa scelta o sulla storia familiare legata alla devozione.