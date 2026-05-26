Antonella Clerici e il legame con Sant’Antonio | perché la conduttrice si chiama così

Da nonsolo.tv 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonella Clerici ha spiegato che il suo nome deriva dalla devozione verso Sant’Antonio, una figura a lei cara fin dall'infanzia. La conduttrice ha raccontato di aver scelto di portare quel nome in onore del santo, a cui era molto legata. La sua famiglia le ha trasmesso questa tradizione, che si riflette nel suo nome completo. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi specifici di questa scelta o sulla storia familiare legata alla devozione.

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Ci sono dettagli biografici che restano ai margini per anni, quasi nascosti dentro interviste dimenticate o confessioni fatte senza particolare enfasi. Nel caso di  Antonella Clerici, uno di questi riguarda proprio il suo nome. Un aspetto curioso, semplice, ma che racconta anche qualcosa del mondo da cui proviene la conduttrice che da oltre vent’anni accompagna il pubblico italiano tra cucina, intrattenimento e prime serate. Negli ultimi anni il tema era tornato a circolare soprattutto sui social, spesso in modo confuso o trasformato in titoli sensazionalistici. In realtà la spiegazione è molto più lineare, ed è stata la stessa Clerici a raccontarla in più occasioni. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

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