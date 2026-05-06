Perché Antonella Clerici… Claudio Bisio lo dice a Sergio Mattarella Lei reagisce così

Durante una cerimonia ufficiale al Quirinale, Claudio Bisio ha rivolto una battuta rivolta a Antonella Clerici davanti al presidente della Repubblica. La conduttrice di Rai 1 è stata coinvolta indirettamente in questa frase, che ha suscitato reazioni immediate. L’episodio si è svolto in un contesto pubblico e formale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.

Claudio Bisio ‘punge’ Antonella Clerici durante una cerimonia ufficiale al Quirinale. La conduttrice di Rai 1 si è ritrovata indirettamente coinvolta in una battuta pronunciata davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un siparietto nato sul palco e accolto dalle risate della sala, ma che ha poi spinto la stessa Clerici a intervenire poco dopo per fare una precisazione pubblica. Il tutto è avvenuto nel corso della presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026. A scatenare il momento è stato Claudio Bisio, che ha scherzato sui tempi televisivi e sulla necessità di chiudere rapidamente la cerimonia, per poi passare la linea a “È sempre mezzogiorno”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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