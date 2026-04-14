Non si può morire così Antonella Clerici sconvolta tutto il suo sconforto

Durante una trasmissione televisiva, Antonella Clerici si è mostrata visibilmente sconvolta e sconfortata, pronunciando le parole

C’è un momento, in diretta televisiva, in cui anche chi è abituato a raccontare la leggerezza si ferma e lascia spazio allo sgomento. È quello che è accaduto ad Antonella Clerici, visibilmente scossa davanti a una vicenda che ha colpito nel profondo l’opinione pubblica. Una morte definita “inaccettabile”, difficile perfino da commentare, che ha lasciato un senso di impotenza e rabbia. La conduttrice, tornata in onda con È sempre mezzogiorno, ha scelto di rompere il silenzio e affrontare apertamente quanto accaduto, dando voce a un disagio che molti condividono ma che spesso resta inespresso. E lo ha fatto con parole semplici, dirette, cariche di emozione e incredulità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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