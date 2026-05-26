antitrust istruttoria su easyjet per pratica commerciale scorretta

L’Autorità Garante ha aperto un’istruttoria contro easyJet Airline Company Limited per presunte pratiche commerciali scorrette. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni riguardanti comportamenti dell’azienda nei confronti dei clienti. L’indagine mira a verificare eventuali violazioni delle norme sulla trasparenza e sulla correttezza delle pratiche commerciali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora sui dettagli delle contestazioni.

La compagnia avrebbe proposto l’acquisto del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli eo attrezzatura sportiva accessori cumulativi di default e non per tratta. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di easyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta. La società, spiega l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, «avrebbe strutturato – sul proprio sito internet – la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli eo attrezzatura sportiva, per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l’acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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