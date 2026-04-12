Pesca alla tratta e riscoperta dei luoghi simbolo | la Pro loco investe su storia e tradizione

La Pro Loco di Pesaro ha annunciato le iniziative previste fino a dicembre, durante un incontro tenutosi recentemente nel municipio. Il presidente dell’associazione ha illustrato i progetti in programma, che includono attività legate alla pesca alla tratta e alla riscoperta dei luoghi simbolo della città. L’associazione, ancora giovane, punta a valorizzare la storia e le tradizioni locali attraverso queste iniziative.

La Pro Loco Pesaro ha presentato ufficialmente le iniziative che andrà a realizzare fino a dicembre. All’incontro, l’altro ieri in Comune, il presidente Graziano Vaccaro ha illustrato il percorso di crescita della ancora giovane associazione e le iniziative in calendario per questo anno. Sono intervenuti anche l’assessore alle Politiche Sociali e Volontariato Luca Pandolfi, il presidente di Atletica Banca di Pesaro, Stefano Fazi e il vice presidente della Unione Cavalieri d’Italia Antonio De Meo, tutte organizzazioni che collaborano con la Pro Loco Pesaro. A poco più di diciotto mesi dall’avvio delle proprie attività, l’associazione cerca dunque di consolidarsi nell’organizzazione di manifestazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesca alla tratta e riscoperta dei luoghi simbolo: la Pro loco investe su storia e tradizione La Pro Loco Vallesaccarda celebra il Carnevale tra tradizione e musicaIl 17 febbraio si partirà nel pomeriggio con “La masch’carata”, l’evento che rievoca le radici più autentiche del Carnevale. Leggi anche: Attraverso il racconto di chi è tornato dai lager e la riscoperta dei luoghi simbolo della persecuzione, il 27 gennaio diventa un'occasione per ribadire che ricordare le atrocità del passato è un dovere di tutti