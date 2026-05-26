Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha avanzato una proposta per dedicare una piazza locale ai partigiani caduti durante la guerra. La proposta include l’intitolazione di Piazza Garibaldi e l’installazione di una lapide commemorativa. La richiesta è stata presentata da un esponente dell’associazione di Valguarnera, che ha sottolineato l’intenzione di rendere omaggio ai venti partigiani della zona.

Giuseppe Accascina, presidente dell’ANPI di Valguarnera, ha presentato una proposta per intitolare Piazza Garibaldi ai partigiani valguarneresi caduti durante la guerra, chiedendo anche l’installazione di una lapide commemorativa. L’iniziativa mira a restituire dignità a venti giovani del borgo che oggi non hanno una tomba dove deporre un fiore o accendere un lumino. La richiesta è emersa durante le celebrazioni per il premio Domenico Blanca, tenutesi presso l’auditorium Angelo Pavone. Agata Blanca ha promosso questo concorso per gli studenti locali già da due anni, con l’obiettivo di onorare la memoria del padre, fondatore dell’associazione locale, e di far conoscere alle nuove generazioni i combattenti del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ANPI: proposta per dare dignità ai 20 partigiani di Valguarnera

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