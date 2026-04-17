Durante il suo viaggio in Australia, Meghan Markle ha condiviso di aver subito molestie e attacchi per un decennio, affermando di essere stata la persona più bersagliata dagli hater al mondo. Ha parlato a Batyr, un’organizzazione dedicata al supporto dei giovani, nel terzo giorno della visita ufficiale con il principe Harry. La duchessa ha descritto le difficoltà affrontate a causa delle critiche e delle campagne di odio sui social media.

La duchessa ha sottolineato come il problema sia proprio strutturale: «Le piattaforme social non sono incentivate a fermare questo meccanismo». E ha spiegato perché sente vicino il tema: «Posso parlarne in modo molto personale: mi tocca da vicino in modo molto concreto». Il punto, però, è anche un altro: la consapevolezza che il sistema difficilmente cambierà nel breve periodo. «Quando penso a voi e a quello che state vivendo, credo che molto significhi rendersi conto che quell’industria, un’industria da miliardi di dollari, è completamente fondata sulla crudeltà per ottenere clic. Non cambierà. E voi dovete essere più forti di questo». La...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Meghan Markle: «Per dieci anni, ogni giorno, sono stata bullizzata e attaccata. Sono stata la persona più bersagliata dagli hater al mondo»

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