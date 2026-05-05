Anne Hathaway ha recentemente suscitato sorpresa affermando di essere traumatizzata dall’accento italiano e mettendo in discussione il suo fascino. Le sue parole sono arrivate in un contesto di discussione più ampio, lasciando spazio a molte interpretazioni. La star ha spiegato di aver avuto esperienze personali legate all’uso dell’accento e di aver vissuto momenti difficili legati a questa caratteristica linguistica.

Dimenticate i maglioni cerulei e le scadenze impossibili di Miranda Priestly: il vero dramma, per il cast de Il Diavolo veste Prada 2, si consuma tutto sulla musicalità delle parole! Ospiti del podcast di LADBible Agree To Disagree, che ha già fatto il giro dei social, Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt si sono sfidati a colpi di opinioni taglienti su uno dei grandi dilemmi del web: l’accento italiano è davvero il più sexy del mondo? Se Stanley Tucci ha gelato le aspettative dei fan del Bel Paese dichiarandosi “in disaccordo” e puntando tutto sul fascino dell’accento nordirlandese, è stata Anne Hathaway a....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “L’accento italiano è il più sexy?” Anne Hathaway spiazza tutti: “Sono traumatizzata”

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