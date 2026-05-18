Futuro Napoli De Laurentiis valuta il possibile erede di Conte | Sarri e altri due nomi

Il presidente del Napoli sta cercando un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Antonio Conte, che secondo fonti ha lasciato con una probabilità del 70%. Tra i nomi più indicati ci sono Maurizio Sarri e altri due candidati ancora da identificare. Le discussioni sul possibile sostituto sono in corso, e diversi sondaggi sono stati avviati per valutare le opzioni disponibili. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

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Antonio Conte lascia il Napoli al 70%: secondo Sky Sport, De Laurentiis ha già avviato sondaggi per il nuovo allenatore, con Maurizio Sarri in pole position. Conte e l’ingaggio che pesa: le ragioni dell’addio. L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis avrà il compito di chiarire scenari che appaiono sempre più distanti. Come rivela Massimo Ugolini di Sky Sport, il presidente deve affrontare tre nodi cruciali: abbassare gli ingaggi della rosa, svecchiare l’organico e gestire il pesante stipendio dello stesso Conte. Non è una questione di dettagli contabili. Il Napoli non potrà ripetere una campagna acquisti come quella dell’anno scorso, quando De Laurentiis si impose personalmente per trattenere l’allenatore salentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Futuro Napoli, De Laurentiis valuta il possibile erede di Conte: Sarri e altri due nomi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CALCIOMERCATO NAPOLI: Accordo Raggiunto Affare da 9 Milioni! Sullo stesso argomento Sarri-Napoli, ritorno possibile: Conte vede De LaurentiisIl futuro della panchina del Napoli resta uno dei grandi temi di queste settimane. Leggi anche: De Laurentiis sostituisce Conte con altri due ex juventini: i nomi sul tavolo Napoli, Antonio Conte sul futuro: De Laurentiis conosce il mio pensiero da un mese. Aspettiamo fine stagione x.com Antonio Conte: Futuro? Sarò sempre grato a De Laurentiis per avermi fatto allenare il Napoli, conosce *da un mese* il mio pensiero. Ho sempre detto che il Napoli sarà competitivo e in grado di dare fastidio anche quando andrò via. reddit Corbo: De Laurentiis valuta offerta di un fondo americano. Tre strade per il futuroAntonio Corbo ha rilasciato una indiscrezione molto forte in merito al futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis sarebbe in trattativa con un fondo americano. areanapoli.it Napoli, De Laurentiis tra Conte i e conti da far quadrare: il fondo USA e il rischio austerity nell’anno del centenarioIl futuro di Conte a Napoli è in bilico, mentre De Laurentiis pensa di stringere la cinghia proprio nell'anno del centenario: gli scenari per l'estate. sport.virgilio.it