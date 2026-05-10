Napoli Anguissa ma non solo | altri tre vicini all’addio

A giugno, il centrocampista camerunese lascerà la squadra dopo aver trascorso diversi anni nel club. La notizia è stata confermata da fonti sportive e riguarda anche altri tre giocatori che sono vicini alla partenza. La squadra sta preparando il mercato e le uscite sono state annunciate ufficialmente. La situazione si sviluppa mentre i dirigenti stanno valutando le strategie per la prossima stagione.

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Anguissa lascerà il Napoli a giugno, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista camerunese ha già deciso di cambiare aria dopo anni in azzurro. Anguissa: la decisione è presa, addio certo a giugno. Il club partenopeo sta tracciando le linee guida per il prossimo mercato estivo. Giovanni Manna, direttore sportivo, dovrà gestire una vera rivoluzione: ringiovanire la rosa e ridimensionare il tetto ingaggi sono gli obiettivi dichiarati della società. La scure colpirà diversi elementi della rosa attuale, a cominciare da chi ha già comunicato l’intenzione di partire. Anguissa rappresenta il primo addio confermato. Il camerunese lascerà un vuoto significativo a centrocampo: è stato uno dei pilastri tattici degli ultimi anni, ma la volontà è quella di voltare pagina.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Anguissa ma non solo: altri tre vicini all’addio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RITORNO DEI BIG #napoli #anguissa #debruyne #seriea #calcio Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli svecchia: Lobotka, Anguissa e Lukaku vicini all’addio Calciomercato Napoli, non solo Lobotka: altri tre big in partenza a giugnoIl Napoli è concentrato sul finale di stagione, con la consapevolezza che il sogno Scudetto potrebbe essere svanito.