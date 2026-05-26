Dal Google IO 2026 sono state annunciate novità per Android Auto e Google Built-in, previste entro la fine dell’anno. Le novità riguardano aggiornamenti e miglioramenti delle funzioni di connettività e integrazione con i veicoli. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o le date precise di rilascio. Le informazioni sono state comunicate durante l’evento di presentazione di nuovi prodotti e servizi di Google.

Google ha annunciato parecchi cambiamenti che riguardano la cosiddetta esperienza in-car, quella che si ottiene cioè collegando al sistema dell’auto uno smartphone Samsung, Xiaomi e più in generale non Apple (Android Auto), o utilizzando il sistema operativo installato sullo schermo principale di alcune vetture (Google Built-in, che in precedenza era conosciuto come Android Automotive). In occasione della conferenza Google IO 2026, l'event0 più importante dell’anno di Google sulla piattaforma Android, la società americana ha annunciato una serie di importanti novità pensate per unificare l'ecosistema “Android for Cars”, cioè sia il sistema Android Auto che i veicoli nati con Google Built-in. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Android Auto e Google Built-in: le novità in arrivo entro fine anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Android Show Highlights: Googlebook, Gemini Intelligence & more.

Notizie e thread social correlati

Android Auto e Apple CarPlay: navigazione immersiva e Gemini in arrivo su Google MapsGoogle ha annunciato il più importante aggiornamento di Google Maps degli ultimi dieci anni, introducendo nuove funzionalità per Android Auto e Apple...

Android 16: tutte le novità della nuova versione GoogleGoogle ha annunciato il rilascio di Android 16, la nuova versione del sistema operativo.

Temi più discussi: Android Auto cambia tutto: Maps, Gemini, musica e chat; Android Auto cambia: in arrivo YouTube e Netflix in auto; Android Auto al Google I/O, grandi novità per le app multimediali in arrivo; Android Auto, ora si vede anche YouTube e Netflix. Ma solo con l’auto parcheggiata.

Google Maps ora lo mostra anche su Android Automotive x.com

La mia Amazon Music su Android Auto funziona finalmente correttamente reddit

Android Auto al Google I/O, grandi novità per le app multimediali in arrivoFinalmente la società intende allentare un po' la stretta sull'interfaccia di app come Spotify e YouTube, permettendo un po' più di personalizzazione e versatilità. hdblog.it

Android Auto: con l'aggiornamento YouTube e Netflix a 60 fpsGoogle porta YouTube e Netflix su Android Auto: video fino a 60 fps sullo schermo dell'auto, ma solo da fermo. Come funziona e quali marchi sono coinvolti ... motorbox.com