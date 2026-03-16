Google ha annunciato il più importante aggiornamento di Google Maps degli ultimi dieci anni, introducendo nuove funzionalità per Android Auto e Apple CarPlay. Tra le novità ci sono una navigazione più immersiva e l’arrivo di Gemini, il nuovo sistema di intelligenza artificiale. L’azienda ha comunicato che queste innovazioni saranno disponibili a breve, senza specificare date precise.

Il modo in cui usiamo Google Maps, sia tramite l'app per smartphone che tramite lo schermo dell'infotainment della nostra auto, sta per cambiare in modo radicale. Moltissime le novità in arrivo, appena annunciate da Google sul suo blog ufficiale. Due, però, sono quelle realmente in grado di cambiare i nostri spostamenti: la navigazione immersiva e l'integrazione massiccia di Gemini Ai all'interno di Maps. Queste nuove funzioni sono già disponibili negli Stati Uniti e saranno portate da Google anche negli altri Paesi, Italia compresa, nei prossimi mesi. Per sfruttarle sarà necessario aggiornare l'app di Google Maps per smartphone Android o iOS, per i sistemi Android Auto e Apple CarPlay e, persino, per i sistemi di infotainment proprietari delle case automobilistiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Android Auto e Apple CarPlay: navigazione immersiva e Gemini in arrivo su Google Maps

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