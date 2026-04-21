Android 16 | tutte le novità della nuova versione Google

Google ha annunciato il rilascio di Android 16, la nuova versione del sistema operativo. Tra le novità ci sono Material 3 Expressive, aggiornamenti live, una modalità desktop, protezione avanzata e funzionalità di intelligenza artificiale che operano direttamente sul dispositivo. La presentazione è stata ufficializzata recentemente, senza indicazioni sui dispositivi specifici o le date di distribuzione.

Android 16 è ufficiale: Material 3 Expressive, Live Updates, Desktop Mode, Protezione Avanzata e AI on-device. Lista dispositivi compatibili e quando arriva. Android 16, nome in codice "Baklava", è la sedicesima versione principale del sistema operativo di Google e rappresenta uno dei rilasci più strutturati degli ultimi anni, non tanto per le singole funzionalità introdotte, quanto per il modo in cui queste vengono distribuite. La vera novità è nel ritmo: addio al classico aggiornamento monstre una volta l'anno. Ora arrivano due update SDK ogni anno, uno a giugno, l'altro più piccolo a dicembre. Questo cambia la percezione dell'aggiornamento: Android 16 non è un singolo evento, ma una piattaforma che si aggiorna progressivamente nel corso dei mesi.🔗 Leggi su Defanet.it

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OxygenOS 16 update for oneplus Nord 5 & Nord 4 brings new features

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