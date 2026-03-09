Trema il Gargano | scossa di magnitudo 3.2 ad est di Vico del Gargano

Un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato all'1:28 di questa mattina nel Foggiano, a 5 chilometri ad est di Vico del Gargano. La scossa è stata avvertita nella zona e registrata dalle apparecchiature sismiche locali. Non sono stati segnalati danni o feriti. La regione si trova in una zona soggetta a frequenti attività sismiche.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8952, 16.0123, ad una profondità di 35 km. La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini nei comuni dell'area garganica, ma non sembra abbia causato danni: i vigili del fuoco, infatti, non hanno ricevuto richieste d'intervento collegate al sisma. Si tratta della 15esima scossa avvertita nel Foggiano dall'inizio dell'anno e anche quella dalla magnitudo maggiore.