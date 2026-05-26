Il compositore ha affermato che la musica deve svelare ciò che le immagini non riescono a comunicare. Nato in Romagna, ha costruito la sua carriera a Hollywood, dedicandosi alla musica per il cinema. Nel corso dell’intervista, ha parlato della sua ricerca continua di nuove sonorità e del ruolo della musica nel supportare le immagini sul grande schermo.

Ci sono compositori che scrivono musica. E poi ce ne sono altri che sembrano scrivere memoria, nostalgia, silenzi, come Andrea Guerra. Da più di trent’anni accompagna il cinema italiano e internazionale con melodie che non cercano mai di imporsi, ma di restare. Di insinuarsi lentamente dentro le immagini fino a diventare inseparabili da esse. È successo con Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Hotel Rwanda, La ricerca della felicità e, non ultima, Buonvino su etichetta FM Records. Colonne sonore che, prima ancora di essere riconoscibili, sono diventate emotive. Familiari. Quasi intime. Eppure, parlando con lui per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, la sensazione più sorprendente è che Andrea Guerra non abbia nulla dell’artista che vive prigioniero della propria immagine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Guerra, l’intervista al compositore: “La musica deve rivelare ciò che l’immagine non riesce a dire”

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