Fiera Didacta al via Valditara La scuola deve essere la guida della società Ciò che si impara in classe non deve essere dimenticato a casa Educare al rispetto

La fiera Didacta Italia si svolge presso la Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo, con la tredicesima edizione dedicata all’innovazione scolastica e alla formazione del personale docente. Il ministro dell’istruzione ha partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di far sì che ciò che si insegna in classe venga ricordato anche fuori dall’aula. La manifestazione riunisce professionisti e istituzioni del settore.

La Fortezza da Basso di Firenze ospita dall'11 al 13 marzo la tredicesima edizione di Didacta Italia, la più importante fiera nazionale dedicata all'innovazione scolastica e alla formazione del personale della scuola.