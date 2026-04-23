Ancora una tragedia sulla statale 275 | motociclista perde la vita a soli 25 anni

Ancora una tragedia si è verificata sulla statale 275, con un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Un motociclista di 25 anni ha perso la vita nello scontro avvenuto lungo la strada che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

SURANO – Ennesima tragedia lungo la 275. Un drammatico incidente stradale si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi, sulla statale che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. Luigi Elia Calora, un giovane di 25 anni residente a Castro, è l’ennesima vittima della strada. Il sinistro si è.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Tragedia stradale lungo via Calcinaro, dopo l'impatto perde la vita un motociclista di 20 anniE' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un...

Tragedia in Toscana: Giovane motociclista perde la vita in un incidente causato da un cinghiale – Il dibattito sulla sicurezza stradale si riaccendeUna mattina qualunque, una curva che conosciamo tutti, il nastro d’asfalto che taglia il verde del Mugello.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Raul Marian Costea, chi era il 26enne morto nell'incidente sull'Aurelia a Ladispoli; Tragedia sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara, ciclista perde la vita; Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere, uomo portato in ospedale: lunghe code sulla statale; Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada e si ribalta sulla provinciale 51.

Tragedia sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara, ciclista perde la vitaTragico incidente sulla statale 128 tra Sorgono e Tonara: ciclista di 80 anni muore dopo essere stato investito da un’auto ... cagliaripad.it

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieriUn pomeriggio segnato dalla tragedia lungo la statale 128, nel tratto che collega Sorgono a Tonara. Intorno alle 14 di oggi, 21 aprile, un ciclista di 80 anni ha perso la vita in seguito a un incident ... lanuovasardegna.it

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro è giunta presso l’Istituto Giannina Gaslini alle due della notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservat - facebook.com facebook

Andria, cade palma in pieno centro: sfiorata la tragedia tra i passanti x.com