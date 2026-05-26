Gli Arcieri Castiglionesi hanno concluso un altro fine settimana con risultati positivi, confermando la loro partecipazione a diverse competizioni. Durante gli eventi, i partecipanti hanno ottenuto riconoscimenti e miglioramenti nelle proprie performance. Gli atleti hanno preso parte a diverse gare e si sono distinti in varie categorie, contribuendo a rafforzare la presenza del team nel panorama regionale. Le competizioni si sono svolte in diverse località, con un coinvolgimento crescente del gruppo.

Arezzo, 26 maggio 2026 – . Da segnalare l’ottima prova di Katy Carole Perreira che, nella competizione disputata a Ortucchio, in provincia dell’Aquila, ha conquistato un brillante quinto posto, migliorando anche il proprio record personale. Un risultato significativo che conferma il costante percorso di crescita dell’atleta castiglionese. Buona prestazione anche per Fabio Menci, impegnato nella gara organizzata dagli Arcieri della Signoria. Menci ha ottenuto il terzo posto e, per un solo punto su 72 frecce - appena 6 centimetri a 60 metri - non è riuscito a migliorare la propria ranking nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per gli Arcieri Castiglionesi

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