Durante il fine settimana, le discipline di sciabola e spada hanno portato medaglie e risultati positivi per l’Italia nella Coppa del Mondo di scherma, mentre il fioretto non è stato protagonista. La competizione ha visto atleti italiani ottenere piazzamenti e successi nelle categorie di sciabola e spada, contribuendo alle performance complessive del team nel torneo internazionale.

Dopo un fine settimana passato dedicato completamente al fioretto, in questo sono state sciabola e spada ad essere protagoniste nella Coppa del Mondo di scherma. Un weekend che ha dato soddisfazioni all’Italia con tanti podi sia individuali sia a squadre e dove è mancata solamente la vittoria. Chi è andato più vicino al successo sono gli spadisti, che sono arrivati ad una sola stoccata dal salire sul gradino più alto del podio ad Astana. Il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli ha infatti concluso al secondo posto, perdendo la finale con la Francia al termine di una sfida combattutissima e terminata con il punteggio di 45-44. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, spada e sciabola regalano soddisfazioni all’Italia nel fine settimana

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