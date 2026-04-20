Fine settimana intenso e ricco di impegni per la Ginnastica Falciai

Nel fine settimana, la Ginnastica Falciai ha partecipato al Campionato nazionale Gold di categoria a Chieti. La squadra ha portato in campo Nicole Pietrini ed Elisa Cuccaro, entrambe impegnate nelle competizioni di questa importante manifestazione sportiva. L’evento si è svolto nella città abruzzese, coinvolgendo diverse formazioni provenienti da varie regioni italiane. La partecipazione ha rappresentato un momento rilevante per il club, che si prepara ora alle prossime sfide.

Arezzo, 20 aprile 2026 – , protagonista a Chieti nel Campionato nazionale Gold di categoria con Nicole Pietrini ed Elisa Cuccaro. Nella categoria Allieve 2 è scesa in pedana Nicole Pietrini, già campionessa regionale e vicecampionessa interregionale, che ha rappresentato la Toscana presentando gli esercizi a corpo libero, fune e cerchio, attrezzo nuovo per lei. L’atleta aretina si è ben comportata anche sul palcoscenico nazionale, ottenendo un ottimo punteggio alla fune, superiore a 19, e chiudendo la gara al quindicesimo posto tra le migliori ginnaste d’Italia della sua categoria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine settimana intenso e ricco di impegni per la Ginnastica Falciai Notizie correlate Un fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai, impegnata a Castiglion FiorentinoArezzo, 7 marzo 2026 – Nello scorso fine settimana (28 febbraio - 1 marzo), a Castiglion Fiorentino, la Ginnastica Falciai ha brillato con le... Fine settimana ricco di impegni e soddisfazioni per l’Atletica Endas Cesena: in evidenza Lorenzo MazzoniIl risultato di maggior rilievo arriva dai Campionati Italiani indoor di prove multiple disputati a Padova, dove Lorenzo Mazzoni ha ottenuto un... Contenuti e approfondimenti Si parla di: La Ginnastica Petrarca sul tetto d’Italia della Ritmica con Giulia Perli; La Ginnastica Falciai in gara tra Ponsacco e Capolona. Fine settimana intenso e ricco di impegni per la Ginnastica FalciaiArezzo, 20 aprile 2026 – Fine settimana intenso e ricco di impegni per la Ginnastica Falciai, protagonista a Chieti nel Campionato nazionale Gold di categoria con Nicole Pietrini ed Elisa Cuccaro. Nel ... lanazione.it