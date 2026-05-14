Spray al peperoncino nello studentato a Milano | scatta l' evacuazione

Nella notte di giovedì, nello studentato di via Frigia a Milano, è stato necessario evacuare l’edificio dopo la fuoriuscita di spray al peperoncino. L’aria all’interno dell’edificio si è fatta irrespirabile a causa di una sostanza urticante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre conseguenze.

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L'aria irrespirabile per la presenza di una sostanza urticante. A Milano, all'interno dello studentato collegiale di via Frigia, nella notte di giovedì sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai pompieri e alla polizia di Stato. Spray al peperoncino nello studentatoLa telefonata che ha fatto.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Spray al peperoncino in un istituto scolastico di Milano: 4 studenti intossicatiQuattro studenti di 17 anni di un istituto superiore di Milano sono rimasti intossicati nella mattinata di venerdì 27 marzo dopo la diffusione di... Temi più discussi: Spray al peperoncino nello studentato a Milano: scatta l'evacuazione; Strage di Corinaldo, definitive le condanne di gestori e proprietari: la Cassazione conferma 7 pene; Strage in discoteca a Corinaldo, definitive le condanne per gestori e proprietari; Unisa, sospetto molestie: Apriremo un’inchiesta. Spray al peperoncino nello studentato a Milano: scatta l'evacuazioneL'intervento dei vigili del fuoco, 118 e polizia nella nottata di giovedì 14 maggio. Nessuno è finito in ospedale ... milanotoday.it Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano: soccorse quattro personeUna sostanza urticante è stata spruzzata nei locali della scuola professionale di via Antonini a Milano. Presumibilmente potrebbe essere spray al peperoncino. Quattro persone sono state soccorse. Legg ... fanpage.it