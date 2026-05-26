Ancona Arrivati stanchi ai playoff Fatale il gol annullato contro il Sora
Il team ha concluso la stagione con la delusione dei playoff, dopo il gol annullato contro il Sora. Tra i giocatori coinvolti c’è un atleta che, nonostante un infortunio in Coppa a Pistoia, si era distinto durante tutta la stagione. L’infortunio gli ha impedito di partecipare alla partita di ritorno e di contribuire negli ultimi incontri di campionato.
Tommaso Proromo è tra i protagonisti in positivo di questa stagione, in cui purtroppo un infortunio sul più bello, in Coppa a Pistoia, gli ha impedito di mettere ancora in mostra le sue qualità nella partita di ritorno e nel finale di campionato. Al pari dei suoi compagni di squadra è in attesa di sapere se il prossimo anno vestirà ancora la maglia con il cavaliere armato. Proromo: come giudica il campionato dell’Ancona? "Bellissimo, 76 punti si fanno davvero poche volte. Siamo stati sfortunati nel non averlo vinto. A livello emotivo è stato davvero emozionante aver fatto parte di questa squadra e di questo gruppo. Ringrazio tutti, mister, staff, tifoseria, stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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