Il team ha concluso la stagione con la delusione dei playoff, dopo il gol annullato contro il Sora. Tra i giocatori coinvolti c’è un atleta che, nonostante un infortunio in Coppa a Pistoia, si era distinto durante tutta la stagione. L’infortunio gli ha impedito di partecipare alla partita di ritorno e di contribuire negli ultimi incontri di campionato.

Tommaso Proromo è tra i protagonisti in positivo di questa stagione, in cui purtroppo un infortunio sul più bello, in Coppa a Pistoia, gli ha impedito di mettere ancora in mostra le sue qualità nella partita di ritorno e nel finale di campionato. Al pari dei suoi compagni di squadra è in attesa di sapere se il prossimo anno vestirà ancora la maglia con il cavaliere armato. Proromo: come giudica il campionato dell’Ancona? "Bellissimo, 76 punti si fanno davvero poche volte. Siamo stati sfortunati nel non averlo vinto. A livello emotivo è stato davvero emozionante aver fatto parte di questa squadra e di questo gruppo. Ringrazio tutti, mister, staff, tifoseria, stampa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona "Arrivati stanchi ai playoff. Fatale il gol annullato contro il Sora"

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