Conceicao polemico dopo il gol annullato in Udinese Juve | Contro tutti come sempre – FOTO

Dopo la partita tra Udinese e Juventus, il tecnico dell'Udinese ha espresso il suo disappunto riguardo a un gol che è stato annullato. Ha commentato che la decisione sembrava essere contro la sua squadra, sottolineando come questa situazione si ripeta frequentemente. Le sue parole sono state rivolte alle decisioni arbitrali prese durante l'incontro, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Conceicao polemico dopo il gol annullato in Udinese Juve: «Contro tutti come sempre». Il portoghese non ha digerito la decisione arbitrale. Il caso arbitrale di Udinese-Juventus si sposta dal campo ai social, con Francisco “Chico” Conceição nelle vesti di protagonista polemico. L’esterno portoghese non ha affatto gradito la decisione dell’arbitro Mariani di annullare quella che sarebbe stata la rete dello 0-2, un colpo che avrebbe virtualmente chiuso il match del Friuli. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’episodio incriminato ha visto l’intervento decisivo del VAR: dopo la conclusione vincente del portoghese, Mariani è stato richiamato al monitor per valutare la posizione di Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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