Il Como vuole gli ultimi 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | la sblocca Moreno annullato il gol del pari

Il Como si prepara ad affrontare il Parma allo stadio Sinigaglia con l’obiettivo di conquistare gli ultimi tre punti necessari per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La squadra ha aperto le marcature con un gol segnato da Moreno, mentre un altro tentativo di pareggio è stato annullato dall’arbitro. La partita rappresenta un’occasione importante per il Como, che ha già ottenuto la qualificazione in Europa League, ma punta a migliorare la propria posizione in classifica.

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