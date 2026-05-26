Amministrative tornata positiva per il centrosinistra in Capitanata PD | Continuiamo a lavorare nei territori per unire il campo progressista e battere il centrodestra

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle elezioni amministrative in Capitanata, il centrosinistra ha ottenuto risultati positivi. Il Partito Democratico ha dichiarato di proseguire gli sforzi nei territori per rafforzare il campo progressista e contrastare il centrodestra. La vittoria ha riguardato diversi comuni della zona, confermando una tendenza favorevole al centrosinistra. I risultati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano vari livelli di amministrazione comunale.

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