Nelle elezioni amministrative in Capitanata, il centrosinistra ha ottenuto risultati positivi. Il Partito Democratico ha dichiarato di proseguire gli sforzi nei territori per rafforzare il campo progressista e contrastare il centrodestra. La vittoria ha riguardato diversi comuni della zona, confermando una tendenza favorevole al centrosinistra. I risultati sono stati comunicati ufficialmente e riguardano vari livelli di amministrazione comunale.

A Lucera la conferma al primo turno di Giuseppe Pitta rappresenta una vittoria politica di grande valore: una città importante della provincia sceglie di dare continuità a un’esperienza amministrativa sostenuta anche dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da un’ampia coalizione civica e progressista. È il segno che il lavoro svolto in questi anni è stato riconosciuto dai cittadini e che un’idea di città aperta, dinamica e capace di programmare può continuare il proprio cammino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amministrative, tornata positiva per il centrosinistra in Capitanata. PD: “Continuiamo a lavorare nei territori per unire il campo progressista e battere il centrodestra”

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