Pd Schlein | Madia fuori? Continuiamo in maniera inclusiva e unitaria a costruire alternativa progressista

La leader del Partito Democratico ha commentato l’uscita di un membro del partito, affermando che il gruppo continuerà a lavorare in modo unito e inclusivo per costruire un’alternativa progressista. Ha aggiunto che la decisione di Madia di lasciare il partito non rappresenta un segnale di cambiamenti nel centro politico e ha espresso dispiacere per la partenza. La discussione riguarda il futuro della formazione politica e la sua coesione interna.

“ Uscita Madia segna necessità di un nuovo centro? Dispiace sempre quando qualcuno decide di andare via. In questo caso Marianna Madia, mia compagna di banco quando sono arrivata in parlamento. Ho visto le sue dichiarazioni, dice di voler comunque contribuire a portare avanti l’alleanza progressista che stiamo portando avanti in maniera testardamente unitaria. Il Pd continuerà a essere un partito plurale, orgoglioso di tutte le radici culturali che hanno dato vita a questo nostro partito”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un evento all’Istituto don Luigi Sturzo a Roma. “Noi continueremo in maniera inclusiva a cercare di...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pd, Schlein: "Madia fuori? Continuiamo in maniera inclusiva e unitaria a costruire alternativa progressista" Notizie correlate Pd, il piano per far fuori Schlein: indiscrezioni su Marianna MadiaE se si candidasse un secondo nome del Pd? Se alle primarie per scegliere il candidato premier del centrosinistra si presentasse, oltre a Elly... Schlein: Nostro obiettivo sempre stato ricostruire coalizione progressista alternativa ala destra – Il video(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2026 “Puntiamo sui grandi temi costituzionali che ci uniscono dalla salute pubblica alla questione della scuola e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Marianna Madia: Me ne vado dal Pd per rendere più forte anche il Pd (di A. Raimo); Madia fuori dal PD per liberare l’Italia da questo pessimo governo. A sinistra dubbi e caos; Madia lascia il Pd e va a Italia Viva: chi sono i riformisti che lavorano contro Schlein; Da Schlein a Renzi, per un centrosinistra riformista radicale. Parla Madia. Marianna Madia: Me ne vado dal Pd per rendere più forte anche il PdIntervista con la deputata passata dai dem a Italia Viva: La mia scelta non è frutto di disagio personale, ma di un’analisi oggettiva. Voglio rafforzare ... huffingtonpost.it Madia lascia il Pd e va a Italia Viva: chi sono i riformisti che lavorano contro SchleinMadia lascia il Pd per Italia Viva. Con lei parte un volto storico del partito che la minoranza riformista descrive come irrespirabile ... lanotiziagiornale.it #Schlein: da #Trump attacco inaccettabile al #Papa, da bullo arrogante x.com Governo Schlein, i primi nomi dei Ministri e il ruolo di Conte ...Continua - facebook.com facebook