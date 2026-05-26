Amministrative Sala | Aspettative più alte su Venezia chi lo nega è falso
Il sindaco di Milano ha affermato che le aspettative su Venezia erano probabilmente più alte, e chi nega questa realtà sta mentendo. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’inaugurazione dei cortili riqualificati del Palazzo del Senato in via Senato 10. Non sono stati forniti dettagli su eventuali confronti tra le aspettative per Venezia e altre città o progetti specifici. La dichiarazione si concentra sulla percezione delle aspettative legate a Venezia.
“ C’erano forse aspettative più alte su Venezia, e chi lo nega, a mio parere, dice il falso”. A dirlo è Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine dell’inaugurazione dei cortili riqualificati del Palazzo del Senato in via Senato 10. Riflettendo sulle parole di Simone Venturini, neosindaco di Venezia, Sala ha ricavato una lezione per il centrosinistra. “Il neosindaco dice che alla fine la gente ascolta le questioni relative alla Biennale, ma è più interessata alle questioni proprie – ha proseguito Sala – In parte è vero. La sinistra non deve abbandonare i suoi istinti ideali e la voglia di occuparsi delle problematiche mondiali, ma deve anche guardare alla concretezza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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