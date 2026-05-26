Amministrative Sala | Aspettative più alte su Venezia chi lo nega è falso

Notizia in breve

Il sindaco di Milano ha affermato che le aspettative su Venezia erano probabilmente più alte, e chi nega questa realtà sta mentendo. La dichiarazione è stata rilasciata durante l’inaugurazione dei cortili riqualificati del Palazzo del Senato in via Senato 10. Non sono stati forniti dettagli su eventuali confronti tra le aspettative per Venezia e altre città o progetti specifici. La dichiarazione si concentra sulla percezione delle aspettative legate a Venezia.