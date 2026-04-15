Trump attacca ancora Meloni ' con chi nega aiuto non più lo stesso rapporto

Il precedente presidente degli Stati Uniti ha nuovamente criticato la premier italiana, affermando che chi rifiuta di fornire assistenza nella gestione della crisi con l’Iran compromette i rapporti tra i due paesi. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull’atteggiamento della leader italiana, ritenuto negativo, e sui conseguenti effetti sulla collaborazione internazionale. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le due nazioni riguardo alle decisioni prese in ambito diplomatico.

La premier Giorgia Meloni è "stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l' Iran, con quel Paese non abbiamo più lo stesso rapporto. Giusto per vostra informazione: l' Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto ". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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