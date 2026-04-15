Trump attacca ancora Meloni | Non c’è più lo stesso rapporto con chi nega aiuto

Donald Trump ha nuovamente criticato Giorgia Meloni, affermando che il rapporto tra loro non è più lo stesso a causa di decisioni considerate negative nei confronti di alcuni aiuti. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un intervento pubblico, poche ore dopo un precedente discorso durante il quale aveva espresso le sue opinioni su temi di politica internazionale. La discussione riguarda principalmente le posizioni adottate dalla leader italiana in ambito di assistenza e cooperazione.

Donald Trump di nuovo all’attacco di Giorgia Meloni. All’indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere, in cui si era detto «scioccato dalla mancanza di coraggio» della premier sull’Iran, il presidente l’ha definita « negativa » in un’intervista a Fox News, aggiungendo che «con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana non abbiamo più lo stesso rapporto ». E ancora: «Giusto per essere chiari, l’ Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz. Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? Se non sono con noi sull’Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi».🔗 Leggi su Lettera43.it

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Anche quanto accaduto oggi con Trump ci conferma che non possiamo affidarci a una classe dirigente incapace di guardare al bene del Paese. La Cina ci inonda di merci, la Russia attacca ai nostri confini, gli Stati Uniti ci impongono dazi e alimentano instabi x.com