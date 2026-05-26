Elezioni amministrative Noi di Centro esulta | Risultati brillanti nel Sannio
Durante le elezioni amministrative nel Sannio, il partito di centro ha dichiarato di aver ottenuto risultati brillanti. In un comunicato, il partito ha affermato di aver svolto un ruolo di primo piano nel Beneventano e ha rivolto critiche a un altro schieramento politico. I risultati sono stati annunciati senza dettagli numerici, ma il tono è di soddisfazione per gli esiti ottenuti.
“Esprimiamo soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti alle ultime elezioni amministrative: Noi di Centro si conferma forza politica trainante nel Beneventano e ottiene risultati importanti in molti Comuni. Auguri a Domenico Vessichelli, nostro dirigente di punta, la cui larga rielezione attesta le sue note capacità umane e politico-amministrative. NdC saluta favorevolmente il successo della neo sindaca Giovannina Piccoli a Sant’Agata de’Goti, di Raffaele Di Lonardo a Guardia Sanframondi, di Tommaso Nicola Grasso a Campoli e augura buon lavoro a tutti i Sindaci eletti e ai molti amministratori, organici o vicini alla nostra compagine, eletti in Consiglio in quasi tutti i Comuni che erano chiamati al voto”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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