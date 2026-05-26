Durante le recenti elezioni amministrative, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il centrosinistra, sostenuto da un'ampia coalizione, non ha ottenuto vittorie schiaccianti né in Toscana né a livello nazionale. La previsione di un “cappotto” elettorale, basata sul risultato referendario, si è rivelata infondata. La vittoria del centrodestra è risultata meno netta di quanto atteso, lasciando un quadro di risultati più equilibrato tra le forze politiche.

FIRENZE – “ Il cappotto che il centrosinistra a trazione campo larghissimo sperava di fare, sull’onda del referendum, sia in Toscana che in Italia, non c’è stato. Anche nella nostra regione, come altrove, la partita è aperta”. Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti. “ Ad Arezzo siamo saldamente in testa e affrontiamo il ballottaggio con fiducia, così come a Viareggio – dice – Prendiamo atto del risultato a Pistoia, al di sotto delle nostre aspettative e, certamente non lo nascondiamo, c’è dispiacere. Dopo nove anni di un’ottima amministrazione a guida centrodestra, oggi lasciamo alla nuova giunta una città migliore di come noi la trovammo prima dei due nostri mandati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Amministrative, Michelotti (Fdi): “Dal centrosinistra nessun cappotto”

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