Il partito di maggioranza chiede compattezza intorno alla candidatura di Stefania Papa, mentre il fronte opposto, rappresentato da Ecolò, annuncia il suo allontanamento dal centrosinistra. Le tensioni nelle settimane scorse si sono concentrate sulle prossime amministrative di maggio, coinvolgendo principalmente il centrosinistra. Ora anche gli schieramenti di opposto si stanno organizzando, segnando un cambiamento nelle dinamiche politiche locali.

Per ora le ‘fibrillazioni’ per le amministrative di maggio hanno riguardato il centrosinistra. Adesso anche sul fronte opposto inizia a muoversi qualcosa. QUI CENTRODESTRA. Il silenzio viene rotto da un appello all’unità rivolto a Lega e Forza Italia, ma non solo, da Claudio Gemelli, consigliere regionale di FdI eletto nell’area della Piana: "Oggi più che mai Sesto ha bisogno di serietà e di uscire da un vortice di confusione ideologica che ha ingessato la città - dice - Il mio auspicio è l’unità del centrodestra ma non solo, anche di tutte quelle forze civiche e politiche che non si riconoscono in questa sinistra ideologica". Il riferimento sembra rivolto alla lista civica Via Nova, che punta sull’ex capogruppo consiliare Daniele Brunori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fdi chiede unità su Stefania Papa. Ecolò si tira fuori dal centrosinistra

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