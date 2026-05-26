Amministrative La Russa | Centrodestra vivo? Perché era morto? Tutto è in divenire

Durante un evento politico, un rappresentante del centrodestra ha affermato che il blocco politico è sempre stato attivo e che ora si renderà evidente che tutto è in continua evoluzione. Ha commentato inoltre che il centrodestra non era morto, ma sempre presente, e che presto si noteranno i cambiamenti in corso. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto di discussione pubblica senza riferimenti a eventi specifici o a figure di rilievo.

Home > Video > “Centrodestra è vivo? Perché era morto? Credo sia sempre stato vivo e che adesso qualcuno si accorgerà che è tutto in divenire”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, commentando il risultato dell’ultimo turno delle amministrative a margine dell’assemblea generale di Confindustria, a Roma. Roma, al Cinema Andromeda il progetto “Scritti Corsari. Comizi Corsari” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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La Russa sulle amministrative: Centrodestra vivo Perché era morto È tutto in divenire

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Il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell'assemblea di Confindustria sui risultati delle amministrative: Centrodestra è vivo? Perché era morto? Credo sia sempre stato vivo e che adesso qualcuno si accorgerà che è tutto in divenire. #LaRussa x.com

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